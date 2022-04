VNG haalt site verkiezingsdata offline nadat tweakers uitslagen vonden in code

De Vereniging van Nederlandse gemeenten haalt de site opkomstenuitslag.nl offline. Dat doet de VNG nadat diverse tweakers in de broncode van de site uitslagen van verschillende steden aantroffen. Uitslagen publiceren mag pas vanaf woensdagavond negen uur.

De site toont nu 'nog geen opkomst of uitslag beschikbaar' bij elke gemeente. VNG heeft de site offline gehaald na een melding van Tweakers. "We gaan onderzoeken wat hier precies aan de hand is", aldus een woordvoerder tegen Tweakers. De site toont data die komt uit de StembureauApp, die in zestien gemeenten in gebruik is. Die app ondersteunt stembureaus bij het tellen van de stemmen. Tweakers publiceerde dinsdag een Plus-artikel over de app.

Tweaker 3ssen vond in de broncode van de pagina's per gemeente een bestand met de naam presentatie.json en daarachter een timestamp. Daarin stonden naast opkomstcijfers ook uitslagen per partij, in aantallen en in percentages.

Dat was het geval in vier steden: Groningen, Nijmegen, Den Haag en Eindhoven. Het lijkt er niet op dat het gaat om de uitslagen van alle stembureaus in die steden. In Nijmegen zijn er bijvoorbeeld bijna 2500 stemmen te vinden, maar in Den Haag 147. In totaal waren in de json-bestanden de uitslagen van 5942 stemmen te vinden. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om briefstemmen, maar in hoeverre die worden verwerkt in de StembureauApp, is onduidelijk.

De site toonde in de afgelopen dagen al de opkomst in de zestien gemeenten die de app gebruiken. De verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer begonnen op maandag en duren tot woensdagavond negen uur. Het publiceren van uitslagen voor die tijd is niet toegestaan, om kiezers die hun stem nog moeten uitbrengen, niet te beïnvloeden.