In ieder geval drie miljoen kiesgerechtigden hebben dit jaar iets interessants op hun stempas staan: een QR-code. Voor het overgrote deel van hen is het de eerste keer dat die QR-code op hun stempas staat. Dat komt doordat zestien gemeenten, waarvan zes voor het eerst, bij deze verkiezingen gebruikmaken van de StembureauApp. Met deze app worden stempassen gescand en dat helpt stembureaus en verkiezingsorganisaties om de drukte op elk stembureau bij te houden en ongeldige stempassen te ontdekken. Wat is dat eigenlijk voor app en hoe wordt hij gebruikt?

Wat is de StembureauApp?

De gemeente Rotterdam ontwikkelde de StembureauApp in 2010. Tijdens verkiezingen moest de gemeente stemmen hertellen omdat er signalen waren binnengekomen van ongeregeldheden op stembureaus. Dat was een hels karwei voor de gemeente. Om dat in de toekomst te voorkomen, ontstond het idee om een digitaal instrument te maken om de verkiezingsdag in zo'n grote gemeente met 365 stembureaus in goede banen te leiden.