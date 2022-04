CoronaCheck is bijna af, maar lang niet klaar

Je loopt naar de ingang van een evenement, bijvoorbeeld een concert, je pakt je telefoon en genereert met de CoronaCheck-app een QR-code. Iemand bij de ingang scant die code met een andere app, kijkt op je paspoort of ID-kaart of de gegevens kloppen en je mag doorlopen. Vervolgens weet je dus dat iedereen die binnen is, onlangs negatief is getest. Het klinkt makkelijk, redelijk uitvoerbaar en, mits goed uitgevoerd, als een goede manier om snel weer naar concerten of andere evenementen te kunnen gaan. Dat is ook precies het plan waarmee het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bezig is.

Het moet echter allemaal snel. De consultatie voor de wetswijziging die de app mogelijk moet maken, eindigt komende week. Intussen kijken de Autoriteit Persoonsgegevens en het College voor de Bescherming van de Rechten van de Mens mee en krijgen de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel eind maart. Het ministerie laat er geen gras over groeien; de app wordt in het komende weekeinde al getest tijdens een evenement op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen. Intussen is er steeds meer bekend over hoe deze app eruit gaat zien en hoe hij werkt.