De Nederlandse CoronaCheck-app is ongeveer tien miljoen keer gedownload, zegt demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Met de app zijn tot nu toe zo'n 28 miljoen QR-codes aangemaakt. Vanaf 25 september is de app nodig om bijvoorbeeld horeca binnen te komen.

De CoronaCheck-app kent nog wel technische fouten, zegt De Jonge volgens onder meer Trouw. Zo zouden er fouten zitten in de koppeling tussen de GGD-vaccinatieregistraties en het systeem achter CoronaCheck. Daardoor zou het systeem overbelast kunnen raken en zouden mensen geen code meer kunnen aanmaken.

Mensen zouden ook moeite kunnen hebben met het aanmaken van codes als ze de eerste prik niet bij de GGD hebben gehaald, maar de tweede vaccinatie wel. Het ministerie zou aan deze problemen werken. Daarnaast zou het ministerie voor mensen met problemen handmatig oplossingen kunnen zoeken, schrijft de krant op basis van het ANP.

CoronaCheck werd in maart voor het eerst gebruikt en was aanvankelijk alleen bedoeld om bijvoorbeeld bij evenementen te kunnen laten zien dat iemand negatief getest is op het coronavirus. Later werd het ook mogelijk om de vaccinatiestatus te uploaden in de app, zodat de gebruiker zich niet meer hoeft te laten testen. De app wordt ook ingezet voor wanneer gebruikers naar het buitenland willen. Vanaf 25 september wordt de CoronaCheck-app belangrijker in Nederland en verplicht voor bijvoorbeeld horeca, bioscopen en theaters. Het ministerie heeft een papieren alternatief voor de CoronaCheck-app.

Het ministerie deelt ook cijfers over de CoronaMelder-app, die gebruikers kan waarschuwen over mogelijke besmettingen. Deze app is minder populair dan de CoronaCheck-app en is ruim vijf miljoen keer gedownload. Van die groep zouden 2,5 miljoen mensen de app actief gebruiken. Bijna 200.000 mensen hebben via de app een besmetting gemeld, waarna ruim 200.000 zich zouden hebben laten testen. Van deze groep bleek 15.767 daadwerkelijk besmet te zijn. Deze app blijft in ieder geval nog tot 10 januari actief.