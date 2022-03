Nederland gaat over drie weken beginnen met app die negatieve coronatest toont

Nederland gaat over drie weken beginnen met het testen van een app die aantoont dat een gebruiker gevaccineerd is of een recente negatieve uitslag heeft gehad van een coronatest. Dat moet evenementen mogelijk maken.

De app zal in gebruik worden genomen bij zogenaamde 'field labs', testen met evenementen met veel mensen die vanaf februari plaatsvinden, zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid dinsdagavond in antwoord op een vraag na afloop van de coronapersconferentie.

De app is 'grotendeels af', zegt De Jonge. "Half maart zal de app daadwerkelijk in gebruik worden genomen." De app wordt volgens de minister 'in alle openheid ontwikkeld', net als CoronaMelder, de app waarmee mensen snel op de hoogte kunnen worden gebracht als ze in de buurt van een besmet iemand zijn geweest. "Er is wat minder aandacht voor deze app, dat zie ik ook."

Op de GitHub-pagina van het ministerie van VWS staat een project met de naam CoronaTester. Dat is een systeem waarmee gebruikers met een hash in een QR-code kunnen laten zien dat zij een recente negatieve uitslag hebben gehad of zijn gevaccineerd, zonder dat gebruikers te volgen zijn.