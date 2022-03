Sony brengt Days Gone in de lente naar pc en andere PS-exclusives volgen later

Sony brengt Days Gone naar de pc. De game komt ergens in de lente, al is de precieze releasedatum niet bekend. Sony zegt dat het in de toekomst nog veel meer console-exclusives uit wil brengen voor de pc.

Er zou 'een hele rij' aan games voor de pc uitkomen die aanvankelijk exclusief op de PlayStation te spelen waren, zegt de ceo van Sony America Jim Ryan in een interview met GQ. Specifieke titels noemt hij niet, maar Ryan verwijst naar het succes van Horizon Zero Dawn dat vorig jaar voor de pc uit kwam. "Mensen vonden dat mooi en kochten de game. We hebben ook de reacties van PlayStation-spelers in de gaten gehouden en die hadden er geen weerstand tegen", zegt hij.

Een van de games die voor de pc uitkomt is Days Gone, een game die in 2019 uit kwam. Inmiddels is Days Gone een van de twintig titels die spelers bij een PlayStation Plus-abonnement voor de PS5 krijgen. De game komt volgens Ryan 'in de lente' naar de pc, maar een specifieke releasedatum noemt hij niet.

Ryan verwijst verder naar de economie rondom gameontwikkeling. "Er is een kans om games naar een breder publiek te brengen. De kosten van het maken van games gaan telkens omhoog. Tegelijkertijd wordt het steeds makkelijker voor ons om ze voor niet-consolebezitters beschikbaar te maken. Dus het is een logische beslissing voor ons."

Ryan erkent ook de problemen met de beschikbaarheid van de PlayStation 5. Hij ziet verschillende oorzaken voor de tekorten. Met name de grote tekorten in de chipindustrie, waar ook de pc-markt en bijvoorbeeld de auto-industrie last van hebben, is een probleem voor Sony. Daarnaast heeft het coronavirus de productie moeilijker gemaakt, zegt Ryan. "We moesten naar een distributiemodel toe dat volledig online ging, en dat is iets dat we nog niet eerder hebben hoeven doen", zegt hij. Uiteindelijk speelt ook de grote vraag naar de consoles mee. Ryan zegt niets over betere beschikbaarheid van de PS5. "We werken zoals we altijd hebben gedaan, en de voorraden lopen maandelijks op. We zijn hard bezig geweest om de productie op te schalen, maar meer kan ik daar niet over zeggen."