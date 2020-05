Sony: alle nieuwe PS4-games moeten forward compatibel worden met PlayStation 5

Game-ontwikkelaars moeten vanaf juli iedere nieuwe PlayStation 4-game ook compatibel maken met de PlayStation 5. Tegelijkertijd zegt Sony dat PS5-exclusives niet allemaal speelbaar worden op de oudere console.

Vanaf 13 juli moet iedere game die door Sony wordt gecertificeerd voor de PS4 ook op de PS5 kunnen draaien. De forwards-compatibiliteit moet er ook in blijven zitten na de release van de console; ontwikkelaars mogen die niet weg halen, schrijft Eurogamer op basis van documenten op Sony's interne website voor ontwikkelaars.

De feature geldt voor games die op of na 13 juli van dit jaar worden gecertificeerd voor de PlayStation 4. Er zijn ook een aantal games in ontwikkeling die pas na die datum uit komen, maar die wel al gecertificeerd zijn - voor hen geldt de nieuwe regel niet. Sony zegt dat het persoonlijk contact opneemt met ontwikkelaars om hen te helpen de compatibiliteit voor elkaar te krijgen.

De eis gaat verder dan enkel een vinkje aanzetten, schrijft Sony. De game is officieel 'compatibel' als de aangeleverde code zonder problemen op de nieuwe console draait, en als de game dezelfde functies op de PS5 heeft als op de PS4.

Sony heeft eerder al gezegd dat de PlayStation 5 backwards compatibel wordt, maar tot nu toe waren daar nog geen officiële eisen voor gesteld. Wel zei het bedrijf dat 'het overgrote deel' van de PS4-games ook op de nieuwe console te spelen is.

Tegelijkertijd worden de games voor de PS5 niet automatisch speelbaar op de PS4, zoals dat bij de Xbox wel het geval is. Sony-topman Jim Ryan zegt in een interview met Gamesindustry.biz dat de aankomende console 'features en voordelen zou moeten hebben die de vorige generatie niet heeft'. Volgens Ryan moeten gameontwikkelaars die voordelen in de games voor de nieuwe console zetten.