Call of Duty: Warzone heeft weer een duomodus

Call of Duty: Warzone, de losstaande Battle Royale-modus van Call of Duty: Modern Warfare, krijgt een duomodus. Daar werd al langer om gevraagd door de spelers van de populaire game. De game kan nu gespeeld worden in teams van een tot vier spelers.

Schijnbaar liet de release van duo's nog even op zich wachten wegens wat bugs. Het is niet de eerste keer dat deze modus in de game zit. De game krijgt nog wel eens spelmodi die slechts tijdelijk beschikbaar zijn, dus het is nog even afwachten of de duomodus daadwerkelijk voorgoed present is in het multiplayerspel.

Wanneer een teamlid in Warzone gedood wordt, krijgt hij nog een kans om terug te keren. Hij wordt vervoerd naar de Gulag, waar hij tegen een ander lotgenoot een 1v1-gevecht moet winnen. Slaagt hij daarin, dan wordt hij teruggebracht naar het slagveld.

Call of Duty: Warzone bleek tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers van Activision meer dan 60 miljoen spelers te hebben. De spelmodus van Infinity Ward en Raven Software concurreert met spellen als Apex Legends, Fortnite en PUBG. Ter gelegenheid van de release zet Activision wat tips voor duospelers op een rijtje.