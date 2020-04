Infinity Ward heeft meer dan 50.000 spelers van CoD Warzone ban gegeven

Infinity Ward en Activision hebben tot op heden meer dan vijftigduizend spelers permanent verbannen uit Call of Duty: Warzone. Dit gratis te spelen battleroyale-onderdeel van het vorig jaar uitgekomen Modern Warfare wordt met name op de pc geteisterd door cheaters.

De makers van Modern Warfare en Warzone zeggen dat ze vanaf de dag van de Warzone-release, nu zo'n drie weken geleden, de regels handhaven door middel van het bannen van accounts en dat dat tot nu toe dus heeft geleid tot meer dan 50.000 permanent geweerde accounts. Ze stellen er op het vlak van cheaten een zero-tolerancebeleid op na te houden en dat dit onderwerp heel serieus wordt genomen.

De ontwikkelaar en uitgever melden dat ze meerdere programma's inzetten om cheats en cheatleveranciers te weren en dat er continu teams bezig zijn om zaken te monitoren en allerlei cheats en hacks te onderzoeken, waarbij het vooral gaat om aimbots en wallhacks. Daarnaast zeggen de bedrijven dat ze bezig zijn om het rapporteren van valsspelende spelers eenvoudiger te maken via de gebruikersinterface.

Op onder meer Reddit wordt er nogal geklaagd over het probleem van cheaten en hacken in Warzone. Daarbij klinkt vaker de oproep om crossplay tussen de consoles en de pc te omzeilen om het probleem te verminderen, vanuit de aanname dat de cheaters vooral op de pc zitten. Verschillende spelers op de PlayStation 4 zeggen echter dat het uitschakelen van crossplay op hun console geen optie is, terwijl dat op de Xbox One wel mogelijk lijkt. Hier lijkt enige onduidelijk over te zijn, maar verschillende gebruikers zeggen dat het ook op de PS4 mogelijk is om crossplay uit te zetten en toch gewoon Warzone te kunnen spelen.

Hacks en cheats zijn tot op zekere hoogte een probleem waar zeker online shooters eigenlijk altijd mee te maken krijgen. Het nauwlettend in de gaten houden van het spel, de activiteiten, de cheatmeldingen en het bannen van accounts zal waarschijnlijk slechts deels effect hebben, mede doordat Warzone tien dagen geleden al meer dan 30 miljoen spelers had, een aantal dat inmiddels ongetwijfeld alweer een stuk hoger ligt. Daarnaast is het een gratis te spelen spel.