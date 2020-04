Call of Duty: Warzone bereikt mijlpaal van 50 miljoen spelers

Er zijn nu meer dan vijftig miljoen mensen die Call of Duty: Warzone spelen. Die mijlpaal werd na iets meer dan een maand na release behaald. Daarnaast heeft Infinity Ward squads van drie personen teruggebracht in het spel.

De mijlpaal werd met een kort Twitter-bericht bekendgemaakt. Het laat zien dat de groei in het aantal mensen dat Call of Duty: Warzone speelt nog steeds aanzienlijk is, alhoewel de toename niet meer zo sterk is als in de eerste dagen: in de eerste 24 uur na release waren er al zes miljoen mensen aan het spelen, terwijl na drie dagen er vijftien miljoen spelers werd aangetikt.

Daarnaast heeft ontwikkelaar Infinity Ward te kennen gegeven dat het spelen met trio's opnieuw mogelijk wordt. De mogelijkheid om squads van drie te maken werd bij het uitbrengen van de patch voor seizoen 3 uit de game gehaald, ten faveure van squads met vier personen. Deze beslissing kwam echter op veel kritiek van spelers te staan, waardoor squads van drie nu weer mogelijk zijn. De optie voor squads met vier personen blijft echter ook bestaan.