CoD Warzone-spelers klagen over opnieuw verwijderen drieledige teams

Spelers van het battle-royaleonderdeel Warzone van Call of Duty: Modern Warfare klagen volop dat Infinity Ward en Activision opnieuw de queue voor driekoppige teams hebben geschrapt. Dat gebeurde onlangs ook al, maar toen kwamen de makers daar snel op terug.

Ontwikkelaar Infinity Ward meldt onder meer op Twitter dat de speellijst voor trio's is vervangen voor een modus genaamd 'Scopes en Scatter Guns'. Uit de patchnotes van de update, die dinsdagavond werd doorgevoerd, blijkt dat het gaat om een vermoedelijk tijdelijke modus waarin spelers alleen toegang hebben tot scherpschuttersgeweren en shotguns.

Onder meer op Reddit en Twitter laten nogal wat spelers hun ongenoegen blijken over deze nieuwe aanpassing. Er wordt op gewezen dat Infinity Ward de speellijst voor teams van drie spelers net had terugbracht, nadat die eerder werd ingeruild voor squads van vier spelers. Nogal wat spelers roepen de ontwikkelaar op om te stoppen met het schrappen van queues en de optie voor teams van drie personen terug te brengen. Ook klinkt opnieuw de veelgehoorde oproep om een queue voor duo's in te voeren.

De komst van de modus met alleen scherpschuttersgeweren en shotguns werd eerder al aangekondigd, maar tot nu toe was niet duidelijk dat dat betekende dat een reguliere queue van Warzone hiervoor moest wijken. Van een dergelijke onduidelijkheid was ook sprake toen een week geleden squads voor vier spelers werden geïntroduceerd; in de patchnotes stond toen niet dat die introductie toen ten koste ging van de wachtrij voor drie personen.

De frustratie bij spelers wordt niet alleen veroorzaakt door het wispelturige beleid dat Infinity Ward en Activision erop nahouden bij Warzone. Het schrappen van de wachtrij voor driekoppige teams betekent dat twee vrienden die het spel samen spelen, nu enkel de keuze hebben tussen de solomodus, waarin samen spelen onmogelijk is, of squads voor vier personen. Bij squads betekent dat dat er nog twee onbekenden worden ingevoegd, die wellicht niet samenwerken of niet constructief meespelen. Het is mogelijk om de toevoeging van onbekenden te verhinderen, maar dan hebben twee samenwerkende vrienden het nadeel dat ze op het speelveld nogal wat goed samenwerkende vriendenteams van vier spelers tegen kunnen komen, wat een behoorlijk nadeel oplevert.