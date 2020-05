Infinity Ward brengt Bounty Contracts terug in Call of Duty: Warzone na klachten

Call of Duty-ontwikkelaar Infinity Ward heeft een populaire functie in CoD: Warzone teruggebracht na klachten van spelers. De ontwikkelaar verving de Bounty Contracts in het spel door een Most Wanted-modus, maar daar waren fans van de shooter niet tevreden mee.

De Bounty Contracts zijn terug in de battle-royalegame gezet, blijkt uit de meest recente patch notes van Warzone en Modern Warfare. De Bounty Contracts vervangen de Most Wanted Contracts. Infinity Ward voegde de Most Wanted Contracts op woensdag toe aan Call of Duty, als vervanger voor Bounties.

De Most Wanted-modus was een systeem waarbij spelers hun locatie lieten weten aan het volledige andere team. Als ze vervolgens vijf minuten wisten te overleven kregen ze bonussen, zoals in-game-geld en teamleden die weer tot leven kwamen. Het systeem verving de Bounties, optionele missies waarbij spelers één specifieke tegenstander moesten zoeken om bonussen te verzamelen.

De Bounties waren populaire spelonderdelen. Infinity Ward verwijderde ze echter uit de game zonder de spelers daarover vooraf te informeren. Infinity Ward geeft geen officiële verklaring waarom het de Bounties terugbrengt in de game, maar waarschijnlijk gebeurt dat onder druk van de spelers. Onder andere de populaire streamer Ninja verwonderde zich erover.