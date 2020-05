Infinity Ward werkt aan duo-optie voor Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone krijgt een duo-optie, waarin teams van twee het tegen elkaar opnemen in de battle-royalegame. Ontwikkelaar Inifnity Ward bevestigt dat, maar het is nog niet bekend wanneer de optie er komt. In de code staan al verwijzingen naar de duomodus.

In een interview met het Franse GamerGen zeggen de ontwikkelaars dat de optie voor duo's in de toekomst wordt toegevoegd. In de Pillage-modus was het al even mogelijk om in een team van twee te spelen, maar volgens de ontwikkelaars moeten er nog 'details verbeterd worden'.

Een Twitter-gebruiker die geregeld in de code van Call of Duty-games duikt, vond daarin een lijst met diverse nieuwe modi voor Warzone. Hierin worden meerdere varianten van een duo-modus vermeld. Ook staat opties als Infinite Gulag, Most Wanted, en Run Like Hell op de lijst.

Uit de code is ook informatie over sommige nieuwe modi af te leiden. Het is nog niet duidelijk wanneer die worden toegevoegd; vermoedelijk gaat het ook om een aantal tijdelijke opties. De duo-modus zou wel permanent toegevoegd worden aan de game, naast de opties om alleen of in teams van drie of vier spelers het gevecht aan te gaan.