Warzone-onderdeel Call of Duty: Modern Warfare krijgt squads voor vier spelers

Infinity Ward en Activision hebben het derde seizoen voor het vorig jaar uitgebrachte Call of Duty Modern Warfare uitgebracht. Daarmee krijgt het Warzone-onderdeel van het spel een optie voor vier spelers om samen een groep te vormen.

Warzone, het losstaande, gratis te spelen battleroyale-onderdeel van Call of Duty: Modern Warfare, kwam een maand geleden uit met alleen de mogelijkheid om groepen van drie te vormen voor de multiplayerrondes waarin maximaal 150 spelers het moeten uitvechten in een steeds kleiner wordend speelveld. Activision voegde daar later een solomodus aan toe en vanaf woensdag kunnen ook vier vrienden gezamenlijk een groep vormen en een een ronde starten.

Verder introduceert het derde seizoen voor Call of Duty: Modern Warfare een drietal nieuwe multiplayerspeelvelden. Daaronder bevindt zich Talsik Backlot, een remaster van een originele map uit Call of Duty 4: Modern Warfare. Verder is er Aniyar Incursion, een compactere versie van Aniyah Palace van de Ground War-modus en Hovec Sawmill; de drie nieuwe maps zijn allemaal bedoeld voor twee teams van zes spelers. Naast deze toevoegingen kunnen spelers in Modern Warfare als onderdeel van het Battle Pass-systeem twee nieuwe wapens verdienen en komen er nieuwe Operators beschikbaar.

In Warzone zal er meer variatie komen in de wapens die op het Verdansk-speelveld te vinden zijn, waarbij er voor elk wapentype een 'stille' variant komt. Er kunnen ook nieuwe wapens en blauwdrukken opduiken, zowel op de grond als in een bevoorradingskisten. Verder kunnen spelers skins voor voertuigen toepassen; deze worden toegepast zodra de speler achter het stuur kruipt. Ook komen er voor Warzone gaandeweg speciale spelmodi beschikbaar, waarbij er bijvoorbeeld alleen scherpschuttersgeweren en shotguns te gebruiken zijn.