Sony toont DualSense-controller voor PlayStation 5

Sony heeft de controller voor de PlayStation 5 onthuld, nadat het bedrijf daar eerder al veel informatie over bekendmaakte. Sony noemt zijn nieuwe controller met adaptive triggers DualSense, daarmee komt er een einde aan de DualShock-serie.

Het ontwerp van de DualSense-controller is definitief en Sony is begonnen met het verzenden van de eerste exemplaren naar ontwikkelaars. Sony zegt veel eigenschappen van de DualShock 4-controller behouden te hebben, terwijl het ontwerp is aangepast en er functionaliteit is toegevoegd.

Eind vorig jaar maakte Sony al veel details bekend van de nieuwe controller, maar toen werden er nog geen afbeeldingen getoond. In de aankondiging herhaalt Sony nu de eerder genoemde details. Zo gaat de fabrikant in op de toevoeging van haptische feedback, dat voor meer 'gevoel' bij games moet zorgen. In beide handgrepen van de controller zit een elektromagnetische actuator die nauwkeurig is te programmeren. Daardoor moet het bijvoorbeeld voelbaar zijn op wat voor soort ondergrond een auto rijdt in een racegame, zegt Sony.

Ook heeft de DualSense-controller adaptive triggers. De L2- en R2-knoppen hebben weerstand die zich kan aanpassen aan situaties in games. Bijvoorbeeld bij het schieten met een pijl en boog kunnen spelers dan de spanning van de boog voelen. In schietspellen moet het overhalen van de trekker bij verschillende wapens ook anders aanvoelen.

Volgens Sony moest het ontwerp van de controller aangepast worden om die adaptive triggers te kunnen huisvesten. Ook heeft Sony aanpassingen gemaakt aan de handgreep. In de DualSense-controller zitten meerdere microfoons, zodat spelers met andere spelers kunnen praten zonder headset.

De Share-knop is verdwenen, maar de functionaliteit blijft bestaan. De DualSense-controller krijgt een Create-knop, die volgens Sony voortborduurt op de Share-knop. Details daarover maakt de fabrikant later bekend. Sony zegt dat de DualSense-controller door veel gamers is getest, met grote en kleine handen.

Sony heeft nu de technische details van de PlayStation 5 onthuld en de DualSense-controller getoond. De console zelf is nog niet in beeld geweest. Sony zegt in de komende maanden meer details bekend te maken en ook het ontwerp te tonen. De nieuwe console komt eind dit jaar tijdens de feestdagen uit, net als de Xbox Series X.