Sony publiceert officiële Linux-driver voor PS5-controller

Sony heeft een nieuwe 'hid-playstation'-driver voor de Linux-kernel gepubliceerd. Deze nieuwe versie voegt ondersteuning voor de DualSense-controller toe. De driver maakt momenteel nog geen onderdeel uit van de mainline-kernel.

Sony heeft de DualSense-driver eerder deze maand gepubliceerd, zo merkte Phoronix recentelijk op. De drivers zijn op het moment van schrijven nog niet geaccepteerd en maken dus nog geen onderdeel uit van de mainline-kernel. Momenteel staan er 13 verschillende patches van Sony in de wacht in Patchwork, die zijn ingestuurd door een medewerker van Sony.

De driver voegt ondersteuning toe voor de basisfuncties van de controller via USB en bluetooth. Zo werken de gamepad zelf, de touchpad en lightbar, de bewegingssensors en basale haptische feedback allemaal naar behoren. Meer unieke functies, zoals de adaptive triggers, en haptische feedback op basis van de voice coils, werken nog niet; het is niet duidelijk of ondersteuning voor die functies op termijn wel wordt toegevoegd.

De Linux-kernel heeft momenteel al een zogeheten hid -sony-driver, die grotendeels werd bijgehouden door de Linux-community. In januari kwam echter aan het licht dat Sony zelf ook is begonnen met het werken aan deze driver, zo schrijft Phoronix. Met de publicatie van zijn nieuwe DualSense-driver, wil het bedrijf een deel van functionaliteit van de hid-sony-driver verplaatsen naar zijn eigen hid-playstation-driver. De hid-sony-driver zal overigens blijven bestaan en wordt nog gebruikt door andere Sony-apparaten.

Er zijn momenteel nog geen officiële Windows-drivers beschikbaar voor de DualSense-controller. Pc-gamers kunnen de controller al wel gebruiken via Steam, aangezien de Steam Input API de PS5-controller al wel ondersteunt. Ook op Steam worden adaptiver triggers en haptische feedback met vcm overigens nog niet ondersteund. Het is niet duidelijk of en wanneer Sony ondersteuning voor de DualSense-controller officieel gaat toevoegen aan Windows.