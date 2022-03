Steam Input API krijgt ondersteuning voor de PS5-controller

Steam heeft ondersteuning voor de controller van de PlayStation 5 toegevoegd aan de Steam Input API. Wie gebruik maakt van de bèta-applicatie van de Steam-client voor Windows, kan de PlayStation 5-controller meteen gebruiken.

Dat liet Valve weten op het blog dat het bijhoudt voor Steam-updates. Door een recent doorgevoerde update aan de api kunnen gamers de PlayStation 5-controller gebruiken binnen Steam, waarbij er ook ondersteuning is voor de gyroscoop, leds, trackpad en de rumble-functionaliteit. De PlayStation 4-controller werkte al met de Steam Input API.

Volgens Valve zijn er verder geen wijzigingen nodig in games om de PlayStation 5-controller te ondersteunen. Wie al gebruik maakt van de api, heeft daardoor meteen ondersteuning voor de hardware in zijn game. Het gaat echter nog wel om een bètatest, maar de ondersteuning komt naar alle gamers zodra de test is afgerond.

Uit cijfers blijkt dat in sommige games op Steam een meerderheid van de gamers een controller gebruikt. Bij games die geschikt zijn voor controllers, zoals skateboardgames, is dit percentage zelfs hoger dan 90 procent. In totaal gebruikt 21,6 procent van de Steam-gamers een controller, wat twee keer zo hoog is als twee jaar geleden.