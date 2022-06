Teardown PlayStation 5-controller toont werking adaptive triggers

Een teardownvideo van de DualSense-controller voor de PlayStation 5 geeft zicht op de grotere trilmotoren die Sony gebruikt voor de haptische feedback. Ook is te zien hoe de weerstand voor de adaptive triggers wordt gecreëerd.

YouTuber TronicsFix heeft een DualSense-controller opengemaakt en vergelijkt die met een DualShock-controller voor de PlayStation 4. Uit de video is op te maken dat de trilmotoren in de nieuwe controller veel groter zijn. Sony belooft betere haptische feedback met de nieuwe DualSense-controller ten opzichte van de voorganger.

Een andere nieuwe feature van de DualSense-controller, zijn de adaptive triggers. De L2- en R2-knoppen hebben weerstand die kan veranderen bij verschillende situaties in games. Dat moet spelers in staat stellen om bijvoorbeeld het spannen van een boog te voelen. Ook zouden verschillende wapens in schietspellen allemaal anders aanvoelen. Ontwikkelaars moeten hiervoor ondersteuning inbouwen in hun games. In de teardownvideo is het mechanisme te zien dat Sony gebruikt voor de adaptive triggers. Dat bestaat uit verschillende tandwielen en een motor, waarmee de weerstand ingesteld kan worden.

Verschillende journalisten hebben al aangegeven dat de werking van de adaptive triggers duidelijk is te voelen in Astro's Playroom. Die game levert Sony mee met de PlayStation 5 en gebruikt alle nieuwe DualSense-features. Op Twitter staat een filmpje waarop te zien is hoe de trigger van een DualSense-controller 'tegenstribbelt'.