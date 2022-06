Sony: PlayStation 5 ondersteunt geen 1440p-resolutie

De PlayStation 5 ondersteunt native geen 1440p-resolutie, zo heeft Sony laten weten aan IGN. Dat zal een tegenvaller zijn voor gamers die de console zouden willen aansluiten op een 1440p-monitor in plaats van een televisie.

Sony heeft dit bevestigd aan IGN Italië. Vermoedelijk schakelt de PS5 na het aansluiten op een 1440p-monitor terug op een signaal met 1080p, maar zeker is dat niet: daarover vermeldt het artikel geen informatie. Overigens kan de PlayStation 5 wel intern games op 1440p renderen; het gaat hier om de output. De PS4 Pro heeft overigens ook geen native ondersteuning voor output op 1440p en stuurt alleen beelden uit op 4k of full-hd.

Voor gamers die op hun tv spelen zal het niet veel uitmaken, omdat veel tv's een resolutie hebben van 4k of full-hd en veelal een 1440p-weergave niet ondersteunen. Het is vooral in het veld van monitoren waar ondersteuning van 1440p van belang is. De Xbox Series X en Series S van concurrent Microsoft werken wel native op 1440p en dat geldt ook voor de Xbox One.

De next-gen consoles staan allemaal op het punt van uitkomen. De Xbox komt volgende week uit, de PlayStation 5 volgt over twee weken.

