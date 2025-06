PS5-bèta-update introduceert Discord-voicechat en vrr-ondersteuning voor 1440p

Sony heeft een bèta-update uitgebracht voor de PlayStation 5 waarmee onder meer ondersteuning voor Discord wordt toegevoegd. Ook komt er ondersteuning voor variable refresh rate als er wordt gespeeld op een 1440p-resolutie.

De uitgenodigde spelers kunnen gebruikmaken van voicechat via Discord en zodoende eenvoudig communiceren met vrienden op andere platforms. Daartoe moeten ze hun Discord- en PlayStation Network-accounts aan elkaar koppelen via de instellingen van de PS5. Vervolgens is de mobiele Discord-app op een smartphone of pc nodig om daadwerkelijk een gesprek te kunnen beginnen op de PS5. Dat laatste was gedurende enige tijd ook nodig bij de Xbox, waar de Discord-ondersteuning al langer aanwezig is, maar de noodzaak van de mobiele Discord-app is bij de consoles van Microsoft komen te vervallen.

Een andere onderdeel van de test is de ondersteuning voor variable refresh rate voor 1440p-resoluties. Vrr wordt momenteel al wel ondersteund op de PS5, maar alleen bij 4k en 1080p. Om gebruik ervan mogelijk te maken, is een HDMI 2.1-scherm nodig. Vrr is onderdeel van deze HDMI-standaard en maakt dat een scherm zijn verversingsfrequentie dynamisch kan aanpassen aan de output van de gpu. Dat voorkomt bijvoorbeeld half gerenderde frames en dekt framedrops als het ware af, waardoor er geen gestotter of screen tearing meer aanwezig moet zijn.

De update is vanaf donderdag beschikbaar voor uitgenodigde participanten in het bètaprogramma uit de Verenigde Staten, Canada, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Sony merkt op dat het niet zeker is dat alle geteste onderdelen daadwerkelijk onderdeel zijn van de definitieve update. Deze update, die wereldwijd zal uitkomen voor alle PS5-bezitters, moet ergens in de komende maanden verschijnen.