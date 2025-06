Discord gaat gebruikers verplichten om een unieke username te gebruiken

Discord gaat gebruikers unieke gebruikersnamen laten instellen, zodat het gebruik van de viercijferige onderscheidingscode niet meer nodig is. Discord kiest hiervoor omdat het naar eigen zeggen te ingewikkeld is geworden voor gebruikers om hun naam te onthouden en te delen.

Naast dat gebruikers allemaal een unieke gebruikersnaam moeten verzinnen, wordt ook van de hoofdlettergevoeligheid afgestapt. De nieuwe gebruikersnaam kan enkel kleine letters bevatten, cijfers en twee speciale tekens. Daarnaast kunnen gebruikers een schermnaam invoeren, net zoals bijvoorbeeld het geval is bij Twitter. Laatstgenoemde hoeft niet uniek te zijn en aan speciale regels te voldoen. Gebruikers mogen hun schermnaam altijd veranderen.

'In de komende weken' krijgen Discord-gebruikers de mogelijkheid om hun nieuwe gebruikersnaam te kiezen. Gebruikers die het langst geregistreerd zijn, krijgen als eerst de mogelijkheid om hun naam te veranderen. De overgangsperiode duurt enkele maanden. De standaardschermnaam is de huidige gebruikersnaam, minus de viercijferige code aan het eind. Overigens geldt de oorspronkelijke gebruikersnaam inclusief de viercijferige code nog steeds als alias. Dat houdt in dat gebruikers nog steeds gevonden kunnen worden door te zoeken op deze naam.

Discord koos er in eerste instantie voor om gebruikers vrijwel elke username te laten gebruiken, ongeacht of deze al in gebruik is, omdat de applicatie toen vooral nog gebruikt werd voor vrienden om in een gedeelde server met elkaar te kunnen chatten. Toen Discord daar vanaf stapte, werden er vier cijfers aan het eind van iedere gebruikersnaam toegevoegd, de zogenoemde 'discriminator', om dezelfde namen van elkaar te kunnen onderscheiden. Alleen maakte dit het volgens het sociale medium erg lastig om gebruikers op te zoeken. Discord zegt dat bijna de helft van de vriendschapsverzoeken mislukken omdat de verkeerde gebruikersnaam wordt ingevuld, en daar wilde het bedrijf een oplossing voor verzinnen.