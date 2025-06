FTC wil Meta verbieden te profiteren van gegevens minderjarigen

De Amerikaanse FTC heeft wijzigingen voorgesteld aan zijn privacyorder met Meta. De toezichthouder wil daarmee onder meer voorkomen dat Meta de data van minderjarigen kan monetariseren. Volgens de FTC heeft Meta zich niet aan bepaalde privacybeloftes gehouden.

De Federal Trade Commission beweert in een persbericht dat Meta de privacyorder heeft geschonden dat de toezichthouder in 2020 met Facebook sloot vanwege Meta's rol in het Cambridge Analytica-schandaal. Het bedrijf zou ook de Amerikaanse Children’s Online Privacy Protection Act-regels hebben overtreden.

De FTC stelt onder meer dat Meta ouders misleidde over de mogelijkheid om te controleren met wie hun kinderen communiceerden via zijn Messenger Kids-app. Het bedrijf zou ook een verkeerde voorstelling van de toegang die sommige appontwikkelaars kregen tot gegevens van gebruikers. "Facebook heeft herhaaldelijk zijn privacybeloften geschonden", zegt Samuel Levine, directeur van het Bureau of Consumer Protection van de FTC. "De roekeloosheid van het bedrijf heeft jonge gebruikers in gevaar gebracht en Facebook moet zich verantwoorden voor zijn falen."

Als onderdeel van de voorgestelde wijzigingen wordt Meta verboden om te profiteren van data die het verzamelt van gebruikers onder de achttien. Het zou ook nadrukkelijke toestemming van de gebruiker vereisen voor toekomstig gebruik van gezichtsherkenningstechnologie. Verder zou Meta geen nieuwe of gewijzigde producten, diensten of functies op de markt mogen brengen zonder schriftelijke toestemming van een onafhankelijke privacybeoordelaar, die toeziet of Meta voldoet aan het FTC-privacybevel uit 2020. De nieuwe regels zouden van toepassing zijn op alle dochterondernemingen van het bedrijf, waaronder Facebook, Instagram, Oculus, WhatsApp en bedrijven die Meta in de toekomst overneemt.

In een statement noemt Meta het voorstel van de FTC 'een politieke stunt'. Het bedrijf stelt dat de FTC zich baseert op 'gebeurtenissen die jaren geleden plaatsvonden en bekend werden gemaakt'. Er zou bij de beoordeling van de privacyorder ook alleen gekeken zijn naar 'de eerste zes maanden van een twintigjarige overeenkomst'. Het bedrijf stelt verder de overeenkomst niet geschonden te hebben en het voorstel van de FTC aan te vechten.

De FTC constateerde de vermeende schendingen na een onderzoek van een onafhankelijke beoordelaar over de privacybeschermingen die Meta biedt. Die beoordelaar werd in 2020 ingesteld om toe te zien of het privacybeleid van Meta voldoet aan de normen van de FTC. De beoordelaar heeft volgens de toezichthouder 'verschillende lacunes en zwakke punten' geconstateerd in het privacyprogramma van het bedrijf. Meta heeft dertig dagen om te reageren op de bevindingen. Daarna zal de FTC stemmen over de eventuele goedkeuring van de nieuwe regels.