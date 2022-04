FTC-rechtszaak over Meta's monopoliepositie en machtsmisbruik mag toch doorgaan

De antitrustklacht van de FTC over Meta's vermeend misbruik van zijn monopoliepositie mag van een Amerikaanse rechter alsnog doorgaan. Eerder verwierp dezelfde rechter deze klacht nog, maar de FTC paste deze aan. De commissie wil dat WhatsApp en Instagram worden afgestoten.

De Amerikaanse mededingingswaakhond Federal Trade Commission zegt dat Meta illegale buy-or-bury-praktijken gebruikt heeft om zijn monopoliepositie te behouden. Het platform zou niet genoeg 'zakelijk inzicht en technisch talent' hebben gehad om de overstap naar mobile begin vorig decennium te kunnen overleven, en koos er daarom voor om concurrenten over te kopen of concurrentie onmogelijk te maken.

Met het overkopen van concurrenten doelt de FTC op de overnames van Instagram en WhatsApp in respectievelijk 2012 en 2014. Met het onmogelijk maken van concurrentie, doelt de FTC weer op Facebook Platform. Dit was een open platform voor onafhankelijke ontwikkelaars, die eenvoudig gebruik konden maken van data van Meta-gebruikers. Nadat ontwikkelaars hier gebruik van maakten, veranderde Meta 'abrupt' de voorwaarden waardoor concurrenten niet succesvol konden zijn, zegt de commissie.

De FTC wil met de antitrustklacht dat Meta zich moet verantwoorden voor de rechter en dat de rechter vonnist dat Meta met dit gedrag stopt, een schadevergoeding betaalt en overnames als Instagram of WhatsApp terugdraait of deze bedrijven afstoot. De FTC klaagde Meta eerder al voor machtsmisbruik aan; afgelopen juni zei de federale rechter James Boasberg dat deze aanklacht 'juridisch onvoldoende' was. Hij verwierp de aanklacht dan ook, al liet hij wel de deur open voor een aangepaste aanklacht.

De commissie paste daarop de aanklacht aan en gaf hierbij aanvullende data en informatie, waaronder het aantal actieve gebruikers, waarmee de waakhond naar eigen zeggen aantoont dat Meta een monopoliepositie heeft en deze misbruikt. Boasberg vindt nu dat de aanklacht beter is en dat de rechtszaak daarmee door kan gaan, ook al pleitte Meta er weer voor dat de rechtszaak verworpen moest worden.

Daarmee zegt Boasberg niet dat bewezen is dat Meta inderdaad een monopoliepositie heeft en hier misbruik van maakt. De rechter denkt juist dat het voor de commissie lastig gaat zijn om dit aan te kunnen tonen, iets dat de FTC nu in de rechtszaak moet doen. Alleen het punt over Facebook Platform mag van de rechter niet doorgaan, aangezien Meta hier in 2018 mee stopte. In een reactie aan The Verge zegt Meta juist dat de overnames van Instagram en WhatsApp goed waren voor concurrentie en gebruikers, en zegt het bedrijf de rechtszaak met vertrouwen in te gaan.