Epic moet 491 miljoen euro boete betalen voor kindonvriendelijk ontwerp Fortnite

Epic Games betaalt een schikking ter hoogte van 491 miljoen euro aan de Amerikaanse marktwaakhond FTC. Het bedrijf zou het onder andere te makkelijk hebben gemaakt voor minderjarigen om ingameaankopen te doen in Fortnite.

De FTC stelt dat Epic Games zogenaamde dark patterns heeft ingezet om minderjarige spelers zo ver te krijgen dat ze in de game geld uitgeven aan microtransacties. Die tactieken zouden bestaan uit 'contra-intuïtieve, inconsistente en verwarrende knoppenconfiguraties' die 'spelers ertoe leiden ongewilde kosten te maken'. "Spelers werd bijvoorbeeld geld in rekening gebracht terwijl ze het spel uit de slaapstand probeerden te halen, tijdens een laadscherm of door een naburige knop in te drukken terwijl ze alleen een item wilden previewen." Deze tactieken zouden hebben geleid tot 'honderden miljoenen dollars aan ongewilde transacties', aldus de FTC.

Daarnaast rekent de FTC het Epic aan dat er tot 2018 geen verificatie was waarmee bijvoorbeeld de creditcardhouder per transactie toestemming moest geven. Ook zou Epic agressief zijn met het blokkeren van accounts op het moment dat een onbedoelde transactie teruggetrokken wordt.

De andere klacht die de FTC over Fortnite heeft, gaat over het standaard inschakelen van voicechat. Dit zou ervoor gezorgd hebben dat minderjarige spelers via de spraakfunctie tijdens het spelen geconfronteerd werden met 'pestgedrag, bedreigingen, intimidatie, inclusief van een seksuele aard'. Werknemers zouden intern al in 2017 aan de bel hebben getrokken over waar minderjarigen vanwege de standaardinstellingen aan blootgesteld worden, maar Epic zou pas later een knop toevoegen die voicechat uitschakelt en die zou nog moeilijk te vinden zijn ook. Epic moet de standaardinstellingen aanpassen.

Het bedrag is in twee delen verdeeld. Epic moet een boete van 275 miljoen dollar betalen en 245 miljoen dollar aan restituties aan consumenten die getroffen zijn door de dark patterns in de game.