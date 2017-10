Fortnite Battle Royale had tijdens piekmoment in totaal 525.000 spelers

De recent ge´ntroduceerde standalone Battle Royale-modus van Fortnite werd tijdens een piekmoment op alle platforms gezamenlijk wereldwijd door in totaal 525.000 spelers gespeeld. Dat heeft ontwikkelaar en uitgever Epic Games bekendgemaakt.

Epic Games meldde op Twitter niet alleen dat in het afgelopen weekend bij de Battle Royale-modus het piekaantal van 525.000 spelers werd gehaald, maar ook dat er 3,7 miljoen actieve dagelijkse gebruikers waren. PlayerUnknown's Battlegrounds is in dit genre qua aantal spelers nog altijd veel groter, maar Fortnite Battle Royale is in tegenstelling tot PUBG al wel volop speelbaar op de consoles. Microsoft kondigde tijdens de E3-beurs aan dat PUBG uiteindelijk zal komen voor de Xbox One.

Fortnite kwam in juli beschikbaar via Early Access. Halverwege september werd patch v1.6 uitgebracht, die een Battle Royale-modus toevoegde. Spelers die Fortnite in bezit hebben, kunnen gratis van deze Battle Royal-modus gebruik maken. Daarin moeten honderd spelers het tegen elkaar uitvechten op één groot speelveld. De laatste speler die overblijft, wint. De Battle Royale-modus is sinds 26 september officieel beschikbaar.

Fortnite werd door Epic Games-oprichter Tim Sweeney omschreven als 'een kruising tussen Minecraft en Left 4 Dead'. Spelers moeten het willekeurig gegenereerde gamelandschap afstruinen op zoek naar voorwerpen en grondstoffen, zodat ze wapens en forten kunnen maken om zich te verdedigen tegen de onophoudelijke golven zombie-achtige vijanden, genaamd Husks. De game kan alleen of met medespelers gespeeld worden. Dit is de originele game Fortnite; deze gameplay wijkt dus af van die in Fortnite Battle Royale.

Hoewel er momenteel nog betaald moet worden voor Fortnite, is het de bedoeling om er een free to play-titel van te maken wanneer de game uit de bètafase is. De verwachting is dat dat in 2018 gaat gebeuren. De game is beschikbaar voor de pc, MacOS, Xbox One en PlayStation 4. Het spel is op pc's niet op Steam te vinden, maar is beschikbaar via de Epic Games Launcher.