Studio PlayerUnknown's Battlegrounds nuanceert kritiek op Fortnite

Bluehole, de studio achter de game PlayerUnknown's Battlegrounds, heeft de eerdere kritiek dat Fortnite teveel op PlayerUnknown's Battlegrounds zou gaan lijken, genuanceerd. Producent Changhan Kim van Bluehole heeft vooral kritiek op Fortnites directe verwijzingen naar PUBG.

In een interview met PC Gamer vertelt Kim dat het Bluehole vooral te doen is om de wijze waarop Epic Games met Fortnite direct naar PUBG verwijst ter promotie. "Dit is enkel een probleem om dat Epic Games het bedrijf is die de engine maakt, en we betalen hen een groot bedrag aan royalties voor het gebruik ervan. We hadden een goede zakelijke relatie en we zagen uit naar een nauwere samenwerking, maar onze naam is gebruikt om op officiële wijze hun game te promoten, zonder dat we ervan wisten."

Volgens Kim had Epic Games zich hierover eerst bij Bluehole moeten melden, zodat erover gediscussieerd kon worden. "Het was teleurstellend en verrassend dat onze zakenpartner onze naam heeft gebruikt voor de promotie van een game mode in Fortnite, die erg lijkt op de onze. Er waren misverstanden in de community over dat we bij hun project betrokken zouden zijn", aldus Kim. Daarbij vreest Kim dat Epic Games nieuwe features inbouwt in de engine of zaken eraan verbetert, die kunnen worden gebruikt voor de battle royale-modus van Fortnite.

De producent van PlayerUnknown's Battlegrounds benadrukte ook dat het hem niet gaat om het kopiëren van de battle royale-modus. "Er zijn eerder dit jaar andere battle royale-modi uitgebracht, zoals een battle royale-modus in GTA5, en we hebben daar nooit iets van gezegd. Ik denk dat het geweldig is dat er meer concurrentie is en iedereen moet in staat zijn om zijn eigen battle royale-modus te ontwikkelen; het gaat niet om het idee an sich, het gaat om Epic Games." Volgens Kim was deze nuance niet duidelijk genoeg in de eerdere kritische verklaring.

Vrijdag kwam Bluehole met een verklaring naar buiten waarin de studio kritiek uitte op de manier waarop Epic Games zijn spel Fortnite presenteert. Volgens de verklaring zou de onlangs in Fortnite geïntroduceerde battle royale-modus teveel gaan lijken op PUBG. Men vreesde dat Epic Games met Fortnite de ervaring van PUBG zou kopiëren.

PlayerUnknown's Battlegrounds maakt al een tijdje een grote groei door, zo passeerde de game onlangs het piekrecord van Dota 2 op Steam. Dit gebeurde toen er een week geleden 1.349.584 spelers tegelijkertijd online waren. Fortnite verscheen eind juli in Early Access.