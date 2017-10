Battle Royale in Fortnite

Het was een nette reactie, en eigenlijk ook de enige reactie die men kon geven. Gevraagd naar hun mening over het ontstaan van sterk op PlayerUnknown's Battlegrounds lijkende games en spelmodi, gaven medewerkers van ontwikkelaar Bluehole Studio aan dat het niet meer dan logisch is dat dergelijke games er komen. Goed voorbeeld doet immers volgen, zeker als aan dat goede voorbeeld miljoenen worden verdiend. Met dertien miljoen verkochte exemplaren moet de totale omzet van het nog steeds in Early Access zijnde Battlegrounds al richting de vierhonderd miljoen dollar lopen. Dat is een flinke taart, dus het is logisch dat andere bedrijven daar graag een stukje van willen.

Eerder dit jaar voegde Rockstar al een 'PUBG-achtige' spelmodus toe aan Grand Theft Auto Online, en onlangs werd ook Fortnite uitgebreid met een soortgelijke modus. Dat is ergens wel opvallend, want net als PUBG is Fortnite nog in de testfase. Een volledige release wordt pas in 2018 verwacht, maar de game is nu al te koop, inclusief de nieuwe 'Battle Royale'-spelmodus. Sterker nog: wie het alleen om die specifieke modus te doen is, kan de game gratis spelen. Waar de verhaal-gedreven content geld kost, is de Battle Royale-modus namelijk gratis. We blijven Nederlanders, dus dat is al genoeg reden om het een keer uit te proberen.

Vanaf het eerste moment is duidelijk dat Fortnite de zaken wat minder serieus aanpakt dan Battlegrounds. De grafische stijl is cartoony en doet denken aan de stijl van games als Team Fortress. Dat legt automatisch de nadruk op spelplezier. De vrolijke, felle kleuren geven de game een totaal andere uitstraling dan PUBG, dat een veel grauwere kleurstelling heeft. Zodoende is het moeilijk de games op het gebied van graphics met elkaar te vergelijken. Feit is echter wel dat PUBG gaat voor realistische beelden - en daarin ver tekort schiet - terwijl Fortnite het simpeler houdt. Een cartoonstijl is over het algemeen de veiliger keuze, dus in die zin speelt ontwikkelaar Epic Games wat meer op safe.

Toch is zo'n stijl niets waard als de inhoud van de game er niet op aansluit. Die fout maakt Epic Games gelukkig niet. In de spelwereld en in de gameplay zijn allerlei elementen te vinden die datzelfde luchtige karakter demonstreren als de graphics. Alleen al het feit dat spelers op het eiland worden gedropt via een onder een luchtballon hangende partybus ... heerlijk. Ook de manier waarop de personages in het spel zich voortbewegen en hoe ze springen, laat zien dat Fortnite zichzelf zeker niet te serieus neemt.

Toch is de game wel degelijk serieus. Onder het luchtige, speelse karakter gaat een vrij diepgaande game schuil. Het grootste inhoudelijke verschil tussen PUBG en Fortnite is de 'destructability' van een deel van de spelwereld en de mogelijkheid om met de materialen die je daarmee verzamelt weer nieuwe objecten te bouwen. Dat verandert de gameplay. Van de meeste gebouwen kun je de daken en muren slopen, en ook objecten binnenshuis kunnen worden gesloopt. Door te slopen verzamel je steen, hout en metaal, en daarmee kun je muren, trappen, platformen en zelfs valstrikken bouwen. Een rots of dak dat eerder niet bereikbaar was, is met een zelfgebouwde trap dus wél bereikbaar. Dat levert behoorlijk wat dynamiek op in de gameplay.

Die gameplay lijkt qua werking verder vooral op PUBG. Iedereen parachuteert naar een eiland, zoekt naar wapens en bevecht elkaar daarna in een steeds kleiner wordende cirkel. Natuurlijk zijn er verschillen op detailniveau. Zo kun je in Fortnite meer wapens meenemen maar verzamel je geen armor, al kun je wel een potion vinden die een schild oplevert. Er zijn geen voertuigen, dus je moet alles lopend doen, maar het eiland is ook een stuk kleiner dan dat van PUBG, dus dat hindert niet. Door die kleinere schaal verlopen de potjes ook sneller. In Fortnite zit je vaak binnen een minuut al op 50 overgebleven spelers, en na een minuut of tien spelen heb je de top 10 doorgaans bereikt. Ook dat sluit weer aan bij dat luchtige karakter. Het zijn potjes die je even snel tussendoor kunt spelen, terwijl de tijdsduur van een goede pot PUBG al richting het half uur gaat.

Dat kan ook een negatief punt zijn voor wie op zoek is naar echte spanning. Die voelden we in Fortnite maar zelden. Doordat de potjes zo snel zijn afgelopen en de gameplay wat minder serieus aanvoelt, ervoeren we nooit die ultieme spanning die PUBG wel kent. Mede daardoor zal PUBG zich ook eerder ontwikkelen tot een serieuze competitieve game. Dat is verder niet erg. Battle Royale in Fortnite is vooral bedoeld om gamers te vermaken, en daar slaagt de game zeker in. Wat ook helpt, is dat de game stabiel draait. Er ontbreken nog veel features, zoals leaderboards en stats, maar het spel loopt soepel. Dat is het belangrijkst.

De overige spelmodi van Fortnite hebben we nog niet getest. Uiteraard zullen we de game te zijner tijd, wanneer de release wat dichterbij is, nog in zijn volledigheid bespreken.