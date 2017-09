Crossplay tussen PS4 en Xbox One is niet meer mogelijk in Fortnite

Crossplay tussen de Xbox One en de PlayStation 4 in de game Fortnite is niet meer mogelijk. In het weekend ontdekten spelers van de game dat crossplay mogelijk was, maar ontwikkelaar Epic Games zegt dat het ging om een 'configuration issue', dat nu weer is gecorrigeerd.

De ontwikkelaar heeft bevestigd dat crossplay gedurende een korte periode in het weekend mogelijk was, maar gaf geen nadere toelichting op een verzoek om commentaar van Gamespot. Xbox-baas Phil Spencer heeft op Twitter gezegd dat hij liever had gezien dat de optie voor crossplay in Fortnite mogelijk was gebleven; hij lijkt te suggereren dat Sony achter het verwijderen van de mogelijkheid voor crossplay zit. Sony heeft vooralsnog niet gereageerd op een verzoek om commentaar van Polygon.

Dat spelers van Fortnite ontdekten dat crossplay mogelijk was tussen de PlayStation 4 en Xbox One was opvallend, omdat Sony en Microsoft officieel geen ondersteuning bieden voor crossplay tussen de consoles. Spelers van de consoleversies konden al samenspelen met pc-gamers.

Fortnite kwam in juli beschikbaar via Early Access. Vorige week werd patch v1.6 uitgebracht, die een Battle Royale-modus toevoegt. Daarin moeten honderd spelers het tegen elkaar uitvechten op één groot speelveld. De laatste speler die overblijft, wint. De Battle Royale-modus is vooralsnog alleen beschikbaar op de Public Test-server. Vanaf 26 september is de modus officieel beschikbaar.