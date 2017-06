Door Julian Huijbregts, dinsdag 13 juni 2017 19:28, 8 reacties • Feedback

Rocket League komt eind dit jaar naar de Nintendo Switch en de game kan crossplatform gespeeld worden met bezitters van het spel op de Xbox One en Steam. Cross-play met spelers op de PlayStation 4 is er niet.

De Switch-versie krijgt exclusieve items om de wagens mee aan te kleden. In de trailer is bijvoorbeeld een Mario-pet te zien. Ook staat er in de aankondiging dat er exclusieve auto's komen; mogelijk duidt dat op de komst van Mario Karts naar de Switch-versie van Rocket League.

Bezitters van de racevoetbalgame op de Switch kunnen online samenspelen met gamers op Steam en de Xbox One. Sinds vorig jaar heeft Rocket League al cross-playfuctionaliteit waardoor bezitters van de game op Steam en op de Xbox One het spel samen online kunnen spelen. De game kwam eerder uit op de PS4, maar er is volgens Eurogamer geen ondersteuning voor cross-play met de console van Sony.

Een verschijningsdatum is nog niet bekendgemaakt. Nintendo meldt dat Rocket League in het najaar naar de Switch komt.