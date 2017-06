Door Paul Hulsebosch, dinsdag 13 juni 2017 19:44, 13 reacties • Feedback

In een online persconferentie vlak voor de opening van gamebeurs E3 toonde Nintendo een nieuwe game met Kirby in de hoofdrol, een game rondom Yoshi, Fire Emblem Warriors en Xenoblade Chronicles 2. Alle games verschijnen voor de Nintendo Switch.

Nintendo richtte zich in zijn persconferentie op games voor de Switch. Onder de games die Nintendo toonde waren eigen producties als de game rond Kirby, die ook enkel de naam van het roze hoofdpersonage draagt. Het gaat om een sidescroller die met maximaal vier spelers in co-op gespeeld kan worden. Kirby verschijnt in 2018.

Ook de game rond Yoshi draagt enkel de naam van de hoofdrolspeler. Het gaat om een 2,5D-sidescroller die veel weg lijkt te hebben van Sony's LittleBigPlanet-serie. Ook Yoshi verschijnt in 2018. Verder toonde Nintendo twee games die door externe ontwikkelaars gemaakt worden. De komst van Xenoblade Chronicles 2 was al bekend en Nintendo bevestigd dat de game nog steeds dit jaar in de winkel verwacht wordt. Verder toonde de consolebouwer Fire Emblem Warriors. Beide zijn klassieke Japanse rpg's.