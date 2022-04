Kirby en de Vergeten Wereld verschijnt in het voorjaar van 2022

Nintendo heeft een nieuwe Kirby-game aangekondigd in zijn Nintendo Direct-presentatie. De game, genaamd Kirby en de Vergeten Wereld, is het eerste 3D-platformspel in de serie. De Nintendo Switch-game staat gepland voor de lente van 2022.

Kirby en de Vergeten Wereld is, net als de eerdere titels in de serie, een platformer waarin het titulaire personage vijanden kan opzuigen en zo hun krachten kan overnemen. Nieuw in dit spel is dat spelers vrij over een driedimensionale wereld kunnen bewegen. In de trailer, die werd getoond tijdens de Nintendo Direct-presentatie van donderdag, is te zien dat Kirby terecht is gekomen in een verlaten, post-apocalyptische wereld vol met vervallen gebouwen en ruïnes van een 'oude beschaving', zoals Nintendo het noemt op zijn website.

Dit is niet de eerste Kirby-game voor de Nintendo Switch. Zo verscheen eerder al Kirby: Star Allies, een 2D-platformer, en een vechtspel getiteld Kirby Fighters 2. Hoeveel Kirby en de Vergeten Wereld gaat kosten wanneer het spel in de lente van volgend jaar uitkomt, is niet bekend gemaakt.