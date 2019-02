Nintendo voegt Super Mario Bros 2 en Kirby's Adventure toe aan Switch Online

Nintendo heeft de namen bekendgemaakt van de twee klassieke NES-games die deze maand uitkomen voor abonnees van de in september vorig jaar uitgebrachte Switch Online-dienst. Het gaat om Super Mario Bros 2 en Kirby's Adventure.

Nintendo meldt op Twitter en via een uitgebrachte trailer dat zowel Super Mario Bros 2 als Kirby's Adventure op 13 februari beschikbaar komen. Dit zijn de twee titels die deze maand uitkomen voor de Switch Online-dienst.

Super Mario Bros 2 is een platformgame die in de Verenigde Staten in 1988 uitkwam en een jaar later naar Europa kwam. Het was de opvolger van Super Mario Bros. Kirby's Adventure kwam eveneens voor het Nintendo Entertainment System uit en zag in 1993 het levenslicht. Deze game volgde na het in 1992 voor de Game Boy uitgebrachte Kirby's Dream Land.

In januari bracht Nintendo ook twee klassieke NES-games uit voor Switch Online-abonnees: Zelda II: The Adventure of Link en de game Blaster Master. In december vorig jaar voegde het bedrijf games als Ninja Gaiden, Wario's Woods en Adventures of Lolo toe. Bij de release van de dienst in september kwamen oude NES-games zoals The Legend of Zelda, Mario Bros en Donkey Kong al beschikbaar.