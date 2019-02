Sonos brengt passieve inbouwspeakers uit voor gebruik met de Sonos Amp

Audiofabrikant Sonos heeft de Sonos Architectural by Sonance-speakers voorgesteld. Het gaat om drie verschillende inbouwspeakers, waaronder een outdoormodel, die specifiek ontworpen zijn voor gebruik met de Sonos Amp-versterker.

De Sonos Architectural by Sonance-speakers zijn bedoeld voor muziekliefhebbers die liever geen zichtbare luidsprekers in hun interieur willen. Op 26 februari verschijnen eerst de passieve In-Ceiling- en de In-Wall-speakers op de markt met een prijskaartje van 699 euro per set. Ze worden geleverd met een speakergrill die kan worden overschilderd in de kleur van het plafond of de muur. In april volgen de Sonos Outdoor by Sonance-speakers die 899 euro per set kosten. Deze luidsprekers zijn volgens de fabrikant gebouwd om water, warmte, vrieskou en uv-straling te weerstaan.

Samen met speakerfabrikant Sonance ontwikkelde Sonos de nieuwe luidsprekers specifiek voor gebruik met de Sonos Amp. Deze versterker, die in augustus vorig jaar al werd aangekondigd, is vanaf 12 februari verkrijgbaar voor 699 euro. Eén Amp kan tot drie Sonos Architectural by Sonance-speakersets versterken.

De nieuwe luidsprekersystemen ondersteunen alle gebruikelijke functies van recente Sonos-speakers, zoals multiroom-audio, streamen via Apples AirPlay 2 en – bij de modellen voor binnenshuis – kalibratie via TruePlay.