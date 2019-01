Wifispeakers van Ikea en Sonos liggen vanaf augustus in de schappen - update

De Symfonisk-wifispeakers van Ikea en Sonos komen in augustus op de markt. De twee partijen onthulden het prototype voor hun gezamenlijke product in 2018, maar gaven nog geen concrete datum voor wanneer gebruikers de speakers konden kopen.

De speakers komen in augustus niet alleen in de VS op de markt, maar eveneens in Nederland en België. Dat laat een woordvoerster van de meubelmaker desgevraagd aan Tweakers weten. De speakers zullen in twee kleuren op de markt komen. Het is momenteel nog niet duidelijk over hoeveel verschillende producten het precies gaat en hoeveel ze gaan kosten. Ikea kondigt de verkoopdatum aan in een videootje, maar de datum is ook het enige stuk concrete informatie dat gegeven wordt.

De integratie van de twee merken moet gaan inhouden dat de Sonos-speakers goed samengaan met de meubels van Ikea of zelfs zelf dienen als meubels, bijvoorbeeld door ze aan de muur te monteren, waarna ze ook als plankje dienen. Verder moet het inhouden dat de speakers goedkoper worden om een breder publiek te bereiken. De goedkoopste Sonos-speakers zijn nu verkrijgbaar voor rond de 150 euro. Tot slot zullen ze ook kunnen samenwerken met verlichting, dimmers en schakelaars uit de Trådfri-serie.

De mogelijkheid bestaat dat de speakers ook ondersteuning hebben voor Alexa en Google Assistant. The Verge wist dat op te graven uit een interview met de Sonos-ceo op Pocket-lint. Daarin staat "Van wat we ervan begrijpen, zullen ze zowel Assistant en Alexa ondersteunen, dus ze zullen smart zijn".

Update, 14:14: de woordvoering van Ikea laat weten dat de maand augustus zeker voor België geldt, maar dat ze dat voor Nederland niet zeker weet. Mogelijk volgt Nederland dus op een later moment.