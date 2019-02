Ikea overweegt marktplaats met producten van derden via zijn site aan te bieden

Ikea denkt er aan om een marktplaats te starten, waar derde partijen hun producten aan kunnen bieden. Het bedrijf wil eigen producten op een platform van een derde partij verkopen om de mogelijkheden voor zo'n platform te onderzoeken.

Ikea heeft de omvang en de mogelijkheden om zo'n platform te starten, volgens de topman van het bedrijf. "Ik denk dat we, wat we nu het platform noemen, in de komende vijf tot tien jaar ontwikkeld zien worden", stelt Ikea-topman Torbjorn Loof tegen de Financial Times. Volgens hem zijn er mogelijkheden tussen aan de ene kant de grote 'dominante' aanbieders van vele producten zoals Amazon en Alibaba en aan de andere kant simpelweg de eigen site.

Loof noemt als voorbeeld Zalando, dat hij als een platform voor mode en kleding beschouwt. Ikea staat op het punt om zelf testen uit te voeren waarbij het zijn producten via een site van een derde partij levert. "We wilden het zien en testen en leren, om te kunnen zeggen of het iets voor ons is, voor een specifiek deel van het aanbod of specifieke markten.", zegt Loof daarover. Hij hint er op dat de test niet via Amazon zal verlopen.

Niet bekend is of Ikea zich uitsluitend op meubels wil gaan richten met een eventuele marktplaats of op meer productsegmenten. Het bedrijf is met de Trådfri-serie bijvoorbeeld ook actief op de markt voor smarthomeproducten en brengt samen met Sonos een wifi-speaker uit.