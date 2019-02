'Webwinkels zijn niet verplicht telefonisch bereikbaar te zijn voor consumenten'

Webwinkels kunnen niet worden verplicht om een telefoonnummer openbaar te maken voor de consument. Wel moeten klanten snel en efficiënt met de webwinkel kunnen communiceren. Ook moet informatie over deze contactmogelijkheden makkelijk vindbaar zijn.

Dat schrijft advocaat-generaal Giovanni Pitruzzella in zijn advies naar het Hof van Justitie van de Europese Unie over de zaak tussen de Duitse consumentenbond en de Europese tak van Amazon. De bond was namelijk van mening dat Amazon het Duits en Europees recht schond door geen telefoon- of faxnummer duidelijk op de site te plaatsen. Een faxnummer ontbrak op de site en om achter het telefoonnummer te komen moesten extra stappen worden ondernomen. Amazon heeft wel een automatisch-terugbelsysteem en chatservice, maar volgens de Duitse consumentenbond was dat niet genoeg.

Om die duidelijke vermelding van het fax- en telefoonnummer af te dwingen, stapte de consumentenbond naar de Duitse rechter. Die stuurde de vragen weer door naar het Europese Hof. In zijn advies schrijft Pitruzzella dat Amazon niet verplicht kan worden om een telefoon- en faxnummer te vermelden. Volgens de Europese consumentenrechtenrichtlijn, die boven de wet van de lidstaten staat, hoeft dat namelijk niet. Volgens de advocaat-generaal biedt de wet het hoogst mogelijke niveau aan consumentenbescherming, zonder dat een bedrijf daardoor organisatorisch beperkt mag worden.

In die context worden de belangen van de consument niet beschermd door een specifieke contactmethode te verplichten, stelt Pitruzzella. Die belangen worden juist beschermd als consumenten gebruik kunnen maken van de meest effectieve contactmethodes die passen bij de omgeving waarin de handel wordt verricht. De advocaat-generaal zegt dat het afdwingen van een bepaalde manier van communiceren juist onnodige lasten kan leggen bij de onderneming, vooral als het om een kleiner bedrijf gaat.

Specifieke communicatiemethodes zijn dus volgens de Italiaan niet relevant. Wat wel belangrijk is, is dat de doeleinden in de richtlijn worden behaald. Dat wil zeggen dat er snel en efficiënt contact mogelijk moet zijn tussen klant en winkelier en dat contactinformatie duidelijk vindbaar is. Ondernemers kunnen dus zelf kiezen hoe ze met de klant communiceren, zolang ze maar aan de voorwaarden van de richtlijn voldoen. Wel hebben ondernemers de plicht om meerdere communicatiemethoden beschikbaar te maken, zodat de consument keuzevrijheid heeft.

Het advies van de advocaat-generaal is niet bindend, maar kan door het EU-Hof worden overgenomen.