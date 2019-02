EU keurt regels goed die online handelsplatforms transparanter moeten maken

Volgens nieuwe EU-regelgeving moeten technologiebedrijven straks duidelijk maken hoe zij producten rangschikken op hun eigen platform. De EU hoopt daarmee oneerlijke handelspraktijken te kunnen voorkomen.

Marktplaatsen en zoekmachines moeten met de nieuwe regels laten zien hoe ze goederen en diensten rangschikken op hun site, zodat verkopers begrijpen hoe ze hun zichtbaarheid kunnen verbeteren. Het idee is om verkopers te kunnen helpen, zonder dat het rangschiksysteem gemanipuleerd kan worden om er als bedrijf bedrijf beter uit te komen.

Sommige marktplaatsen zijn niet alleen aanbieder van een platform, maar leveren ook zelf goederen of diensten op het platform. Wie zoekt in de Google Play-store naar een muziekdienst, krijgt bijvoorbeeld ook een dienst van Google zelf te zien, Google Play Music. Volgens de nieuwe regels moeten aanbieders duidelijk maken of en hoe hun platform voordelen geeft met betrekking tot zijn eigen producten boven die van een ander. In het Google-voorbeeld zou de internetgigant dus moeten aangeven of en hoe zij Play Music bevoordelen ten opzichte van bijvoorbeeld Spotify. Daarnaast moeten platformaanbieders aangeven welke data ze verzamelen, wat ze daarmee doen en hoe ze die data delen met partners.

Verder kunnen digitale platforms straks niet zomaar een account van een verkoper verwijderen of schorsen zonder duidelijke reden en moet de verkoper in beroep kunnen gaan. Ook moet het platform het account van een verkoper herstellen als een schorsing onterecht is. De algemene voorwaarden moeten makkelijk verkrijgbaar en in eenvoudige taal zijn en bij het aanpassen van de voorwaarden moeten verkopers tenminste vijftien dagen krijgen om daaraan te voldoen. Als de veranderingen in de voorwaarden 'complexe aanpassingen' van een verkoper vereisen, moeten ze daar meer tijd voor krijgen.

Platforms moeten verder een intern klachtensysteem ontwikkelen om zakelijke klanten te kunnen helpen. Platforms met weinig werknemers of omzet hoeven hier niet aan te voldoen. Ook moeten digitale marktplaatsen zakelijke klanten meer mogelijkheden bieden om eventuele problemen met mediators op te lossen. Zo kunnen er meer conflicten buiten de rechtszaal worden opgelost, wat bedrijven veel tijd en geld scheelt.

Zakelijke klanten kunnen volgens de nieuwe regels platforms straks aanklagen als ze niet aan de nieuwe wetgeving voldoen. Volgens de EU zou dat de angst tot vergelding wegnemen en zou het juridische kosten schelen voor de bedrijven. Lidstaten hebben de mogelijkheid om overheidsinstellingen handhavingsbevoegdheid te geven, zodat bedrijven naar die instellingen kunnen stappen.

Volgens de EU zijn er ongeveer zevenduizend platforms en handelsplaatsen die met deze nieuwe regels te maken gaan krijgen, waaronder grote bedrijven zoals Google, Amazon en Apple, tot kleine start-ups. Een in opdracht van de EU uitgevoerd onderzoek geeft aan dat 42 procent van alle kleine en grote bedrijven gebruikmaakt van online marktplaatsen. Volgens een aparte EU-raming ervaart de bijna de helft van alle Europese bedrijven die op dergelijke markten handelen problemen met de platforms.

Na het publiceren van de regels hebben bedrijven een jaar de tijd om daar aan te voldoen. Na die periode is de nieuwe regelgeving van kracht.