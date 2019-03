Google laat Android-appmakers makkelijker geld verdienen met advertenties

Ontwikkelaars die games maken voor Android kunnen spelers nu makkelijker in-game beloningen geven als ze een reclamefilmpje bekijken. Google heeft daarvoor een tool uitgebracht. Op deze manier kunnen ontwikkelaars volgens Google meer geld verdienen aan spelers.

De eerste advertentiesoort die ontwikkelaars kunnen inzetten is een filmpje. Google geeft het voorbeeld van een Space Invaders-achtig spel. Wanneer spelers klaar zijn met een level kunnen zij hun score verdubbelen door een filmpje te bekijken. Gebruikers krijgen dan een video van zes seconden lang te zien, met reclame voor een frisdrank. Spelers zouden, naast het verdubbelen van hun score, ook net zo goed in-gamegeld of een andere beloning kunnen krijgen.

Volgens Google is het op dit moment een trend om spelers beloningen te geven door het bekijken van reclame. Met deze tool, die in de Google Play Console zit, wil Google het makkelijker maken voor de ontwikkelaars om het te implementeren. Google schrijft dat dit spelers meer keuze geeft in hoe ze een spel ervaren. Ook zou het een effectieve manier zijn om geld te verdienen aan spelers die geen geld willen betalen voor een spel.

De tool zit vooralsnog in een open bèta. Ontwikkelaars kunnen de advertenties toevoegen via Google Play Billing Library- of AIDL-interfaces. Extra sdk-integratie is niet nodig. Daardoor is het volgens Google makkelijker voor ontwikkelaars om de advertenties toe te passen. De reclames werken met de AdMob-technologie.