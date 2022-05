Google verplicht Netflix en Spotify om 30 procent af te dragen in Play Store

Google verplicht alle ontwikkelaars om 30 procent af te dragen bij transacties in apps die gebruikers geïnstalleerd hebben vanuit de Play Store. Onder meer Netflix en Spotify werken daar nu nog omheen.

Het beleid wijzigt niet, benadrukt Google, maar de handhaving wel. Vanaf 30 september volgend jaar moeten alle apps in de Play Store Googles betaalsysteem gebruiken. Netflix en Spotify vragen klanten om een creditcard bij het afsluiten van een abonnement, meldt The New York Times.

De aankondiging komt op een opvallend moment, omdat Epic Games vorige maand Google aanklaagde wegens onder meer deze praktijk. Epic zei daarin dat de verplichte combinatie van het gebruik van het betaalsysteem Google Play Billing en distributie via de Play Store concurrentie beschadigt en de afdracht, 30 procent, kunstmatig hooghoudt.

Google zegt in de blogpost ook dat het in Android 12 makkelijk zal worden om downloadwinkels van derden te installeren en te gebruiken, zonder daarbij de beveiliging te verzwakken. Het is nog onduidelijk hoe dat zal gebeuren, maar onder meer het automatisch updaten van apps is momenteel niet mogelijk via downloadwinkels van derden.