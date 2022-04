Spotify-partnerbedrijven konden mogelijk sommige gebruikerswachtwoorden zien

Bepaalde partnerbedrijven van Spotify konden ruim een half jaar lang de gegevens inzien van sommige Spotify-gebruikers. Deze bedrijven hadden 'mogelijk' toegang tot onder meer het e-mailadres, wachtwoord en de geboortedatum van de gebruikers.

Spotify spreekt over een kwetsbaarheid in het systeem wat per ongeluk Spotify-accountregistratie-informatie liet zien aan 'bepaalde' partnerbedrijven. Het is onduidelijk welke data er precies zichtbaar was, de muziekstreamingdienst zegt dat het 'mogelijk' om e-mailadres, accountnaam, wachtwoord, geslacht en geboortedatum gaat. Het is onduidelijk of deze informatie was versleuteld. Het bedrijf zegt dat deze informatie aan partnerbedrijven is 'blootgesteld'. Spotify heeft getroffen klanten en de Californische officier van justitie ingelicht over de kwetsbaarheid. TechCrunch heeft de brief gericht aan de Californische autoriteiten gepubliceerd.

De streamingdienst kwam op 12 november achter de kwetsbaarheid. Het bedrijf schat dat de kwetsbaarheid er sinds 9 april was. Spotify heeft het wachtwoord gereset van gebruikers die door de kwetsbaarheid zijn getroffen. Bedrijven die mogelijk toegang hadden tot de data zijn door Spotify gecontacteerd 'om er zeker van te zijn' dat zij de data hebben verwijderd. Het is niet duidelijk hoeveel klanten door de kwetsbaarheid zijn getroffen. Een woordvoerder zegt tegen TechCrunch dat het om 'een klein deel' van de Spotify-gebruikers gaat.