Spotify maakt exporteren van muziek naar concurrenten toch weer mogelijk

Spotify maakt het toch mogelijk muziek te exporteren en over te zetten naar andere diensten. Het bedrijf heeft de algemene voorwaarden voor ontwikkelaars daarvoor aangepast. Eerder verwijderde de dienst de functie juist.

In de nieuwe terms of service voor ontwikkelaars staat nu een extra zin bij de clausule over het overzetten van data naar andere partijen. Het is niet toegestaan de api van de dienst te gebruiken om data naar bijvoorbeeld advertentienetwerken door te zetten, maar wel naar 'andere diensten', merkt de dienst SongShift op. Het gaat alleen om afspeellijsten die gebruikers zelf hebben aangemaakt. Afspeellijsten die Spotify zelf cureert, zoals Discover of Your Top Songs, kunnen niet worden overgezet.

Onder de nieuwe voorwaarden kunnen gebruikers weer gebruikmaken van diensten zoals SongShift. Die maken het mogelijk muziek van streamingdiensten te verplaatsen tussen die diensten. Twee weken geleden veranderde Spotify de voorwaarden, waardoor diensten zoals SongShift geen data meer mochten exporteren vanuit Spotify. SongShift zegt dat de feature in een volgende update van de app weer wordt toegevoegd.

Gebruikers van HackerNews speculeren dat die nieuwe voorwaarden in strijd waren met de AVG. Daarin staat het recht op dataportabiliteit opgenomen. Onder dat recht moet een gebruiker in staat zijn zijn data van de ene naar de andere dienst te wisselen.