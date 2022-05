Microsoft sluit zich met uitzondering van Xbox aan bij anti-Apple-coalitie

Microsoft belooft concurrerende ontwikkelaars dat het die niet weert uit de Microsoft Store, en dat het ontwikkelaars niet weigert op basis van hun verdienmodel. Het bedrijf sluit zich aan bij de Coalition for App Fairness, maar laat de regels niet gelden voor de Xbox.

Microsoft heeft regels voor zichzelf opgesteld waarin het het beleid voor de Microsoft Store vastlegt. In die regels staat onder andere dat ontwikkelaars hun app altijd in de Store mogen publiceren, ook als die concurreert met Microsoft-software. Ook belooft Microsoft dat het een app niet weigert vanwege het verdienmodel of de betaalmethodes die een ontwikkelaar implementeert, of vanwege de manier waarop een app content uitbrengt, bijvoorbeeld als dat op een apparaat zelf gebeurt of juist vanuit de cloud gestreamd wordt.

In de richtlijnen staat verder ook dat appontwikkelaars altijd rechtstreeks met hun klanten kunnen blijven communiceren, dat Microsoft 'transparant is over Store-beleid rondom promotie en marketing', en dat het bedrijf altijd 'redelijke bedragen vraagt die recht doen aan de concurrentie die we van andere app-stores ondervinden.'

De richtlijnen van Microsoft zijn grotendeels gebaseerd op die van de Coalition for App Fairness. Dat is een organisatie waar inmiddels tientallen softwareontwikkelaars zich bij hebben aangesloten. De CAF begon na een langlopend geschil tussen Spotify en Apple waar in de afgelopen weken ook Epic Games mee te maken kreeg. Die twee bedrijven begonnen de coalitie. Het gaat om de strenge regels die Apple oplegt aan ontwikkelaars voor het gebruik van de App Store, en de dertig procent van de inkomsten die ontwikkelaars daarvoor moeten afdragen. Microsoft noemt Apple niet bij naam, maar zegt wel dat het 'in het verleden vaker zijn zorgen heeft uitgesproken over appwinkels op andere platformen'.

Microsoft zegt dat de nieuwe regels alleen gelden voor Windows, waar het verwijst naar alternatieve winkels zoals Steam en de Epic Store. Op de Xbox gelden de richtlijnen echter niet. "Consoles zijn gespecialiseerde apparaten die geoptimaliseerd zijn voor een bepaald doel", schrijft Microsoft. "Het businessmodel voor consoles is heel anders dan dat op pc's en telefoons. Consolemakers investeren veel geld in hardware en verkopen ze onder de kostprijs om een markt te creeëren waar gameontwikkelaars en uitgevers van kunnen profiteren." Vanwege die 'fundamentele verschillen' wil Microsoft 'meer werken om de juiste richtlijnen voor gameconsoles op te zetten'.