Apple: Android-versie iMessage zou ons meer pijn doen dan helpen

Meerdere hooggeplaatste werknemers bij Apple bevestigen geen Android-versie van iMessage te willen maken, omdat dit een obstakel zou wegnemen voor gebruikers om over te stappen naar Android-smartphones. Dit blijkt uit gesprekken die Epic Games voerde met de werknemers.

Apples senior vicepresident software en diensten Eddy Cue zegt volgens de juridische documenten van Epic Games dat Apple een crossplatformvariant van iMessage had kunnen maken, waarbij gebruikers van beide platforms naadloos berichten naar elkaar hadden kunnen sturen. Senior vicepresident van softwareontwikkeling en iOS-baas Craig Federighi zag hier echter weinig voordelen in. Hij zei dat het crossplatform maken 'slechts een obstakel weg zou nemen voor iPhone-ouders om hun kinderen een Android-apparaat te geven'.

Phil Schiller, directeur bij Apple en leidinggevende over de App Store, zou het met Federighi eens zijn. Epic Games voert daarbij een mail op van een voormalig Apple-werknemer, die in 2016 zei dat iMessage de moeilijkste reden is om het Apple-universum te verlaten. De app zorgt voor 'serieuze vendor lock-in', schreef de werknemer. Schiller reageerde dat de mail aantoont waarom een crossplatform-iMessage Apple meer pijn zou doen dan dat het bedrijf er baat bij zou hebben.

Epic Games sprak met de Apple-werknemers in het kader van de rechtszaak tussen de twee partijen. De gameontwikkelaar probeert aan te tonen dat iOS markten monopoliseert en dat het lastig is om uit het iOS-ecosysteem te stappen. De zaak begon toen Epic in augustus 2020 een eigen betaalsysteem voor Fortnite introduceerde en Fortnite uit de App Store werd verwijderd. De rechtszaak start over een maand.

Met iMessage kunnen Apple-gebruikers onder meer berichten, video's en audio-bestanden naar elkaar sturen. Wanneer iMessage-gebruikers een tekstbericht sturen naar een niet iOS-gebruiker, dan wordt dit als een sms-bericht gestuurd. Apple introduceerde iMessage in 2011, twee jaar later zou Apple hebben besloten geen Android-versie te willen maken.