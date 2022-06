Apple verwijdert Fortnite uit App Store - update

Apple heeft Fortnite uit zijn App Store verwijderd omdat ontwikkelaar Epic de richtlijnen van de softwarewinkel heeft overtreden. Epic Games voegde eerder op donderdag een eigen betaalsysteem toe aan Fortnite op iOS.

Apple licht het verwijderen van Fortnite in een verklaring aan The Verge toe en het bedrijf meldt dat Epic een functie heeft toegevoegd aan zijn app die Apple niet gecontroleerd en niet goedgekeurd heeft. "Dit deden ze doelbewust om de richtlijnen van de App Store met betrekking tot in-app betalingen te overtreden", aldus Apple.

Volgens het bedrijf wilde Epic een speciale regeling voor zichzelf doordrukken maar zorgen de richtlijnen van de App Store voor een gelijk speelveld voor ontwikkelaars. Ook benadrukt het bedrijf dat Epic akkoord is gegaan met de voorwaarden en voordeel heeft gehad van het App Store-ecosysteem. Apple laat verder weten samen met Epic te willen werken om Fortnite terug in de app-winkel te brengen.

Epic voegde donderdag een eigen betaalsysteem toe aan Fortnite op iOS om zo de verplichte afdracht aan Apple voor in-app betalingen te omzeilen. Gebruikers konden 1000 V-Bucks direct bij Epic kopen voor 7,99 dollar en zo besparen tegenover het kopen via de App Store, waar dat 9,99 dollar zou kosten. Regel 3.1.1 van de App Store-voorwaarden stelt echter dat apps met in-app aankopen daar de techniek van Apple voor moeten gebruiken en geen eigen mechanisme mogen implementeren.

MacRumors wijst er op dat Epic op Twitter een clip onder de naam Nineteen Eighty-Fortnite aankondigt. De video is een duidelijke verwijzing naar een Apple-reclamevideo uit de jaren tachtig van regisseur Ridley Scott. Die hintte weer op 1984, met de suggestie van IBM als big brother. In de Nineteen Eighty-Fortnite-video zet Epic zichzelf neer als rebel die zich verzet tegen de 'App Store-monopolie'. Epic is al langer kritisch over het beleid van Apple met betrekking tot de App Store en de verplichte afdracht bij in-app aankopen.

Update, 22.20: Epic heeft Apple aangeklaagd vanwege het monopolie van Apple op de App Store en de restricties van het beleid voor derde partijen.