Facebook-oprichter Zuckerberg: gedrag Apple moet onderzocht worden

Het gedrag van Apple rond de App Store zou onderzocht moeten worden, zo zegt Facebook-oprichter Mark Zuckerberg in een interview. Hij wil niet antwoorden op de vraag of toezichthouders Apple daarvoor zouden moeten onderzoeken.

Zuckerberg zegt in een interview met Axios on HBO dat er 'vragen zijn waar mensen naar zouden moeten kijken'. Het gaat over Apples controle over de App Store en monopolie op distributie van apps op iOS. "Daarbij zouden mensen moeten kijken of dat een robuuste concurrentiedynamiek mogelijk maakt", aldus Zuckerberg.

De Facebook-oprichter maakt daarbij de vergelijking met Android, waarbij Google weliswaar een eigen downloadwinkel heeft met de Play Store, maar ook andere manieren van installatie van apps zijn toegestaan. Daaronder zijn ook alternatieve downloadwinkels.

Zuckerberg wil specifiek niet zeggen of toezichthouders van overheden naar Apple zouden moeten kijken. "Ik denk niet dat ik noodzakelijkerwijs de persoon ben om daarop te antwoorden." Daarmee verwijst hij vermoedelijk naar de antitrustzorgen die leven rond de positie van Facebook op de markt voor sociale media en chatapps. Toezichthouders zijn ook bezig met onderzoeken daarnaar.

Zuckerberg zegt dat het gedrag van Apple 'vragen oproept'. "En ik denk dat het iets is dat gedetailleerd onderzoek vraagt", aldus de Facebook-ceo. Apple krijgt veel kritiek op zijn monopoliepositie op app-distributie in de App Store. Sommige ontwikkelaars vinden de afdracht van 30 procent van de inkomsten exorbitant hoog, terwijl bijvoorbeeld Spotify meent dat Apple zijn machtspositie misbruikt om eigen betaaldiensten als Apple Music te bevoordelen.