Duitsland: combineren Messenger, WhatsApp en Instagram leidt tot monopolie

Volgens de Duitse minister van Justitie Katarina Barley leidt het plan van Facebook om zijn chatdiensten Messenger, WhatsApp en Instagram van een uniform achterliggend platform te voorzien tot grote mededingingsproblemen.

Het combineren van zijn messengers is een poging een monopolie te creëren, laat Barley in een bericht aan Politico weten. "Dit plan roept grote vragen op over mededinging en databescherming", stelt ze. Als Facebook zijn plannen doorzet zal Duitsland zich 'zonder twijfel' beroepen op Europees recht hierover, belooft ze verder.

Barley riep vorig jaar al dat er Europese wetgeving moet komen die Facebook verplicht zijn chatdiensten interoperabel te maken, waarbij gebruikers van Signal en Threema bijvoorbeeld berichten naar WhatsApp-gebruikers kunnen sturen. De Duitse minister maakte daarbij de vergelijking met mobiel bellen door een klant van de ene aanbieder naar een klant van een andere provider. Technisch gezien zou dit ook voor messengerdiensten mogelijk zijn, volgens haar.

Donderdag bevestigde Facebook dat het de infrastructuur achter Messenger, WhatsApp en Instagram tot een geheel wil maken. Door standaard van end-to-end-encryptie gebruik te maken zou de communicatie beter beveiligd worden en handelaren op Facebook zouden zo makkelijker in contact moeten kunnen komen met gebruikers van de verschillende diensten.