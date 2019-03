Facebook Messenger krijgt ondersteuning voor threads in groepschats

Facebook Messenger krijgt ondersteuning voor het versturen van antwoorden op berichten in threads. Zo moet het in groepschats duidelijker worden voor een gebruiker dat iemand antwoord op zijn of haar vraag of opmerking.

De functie komt wereldwijd uit, zegt Facebook tegen Venturebeat. Het is onbekend wanneer het gebeurt, maar vermoedelijk gebeurt dat snel. Gebruikers kunnen de functie proberen door een bericht lang in te drukken, waarna de optie voor een antwoord verschijnt. In de groepschat staat vervolgens een label bij het antwoord met daarin op wie de gebruiker aan het antwoorden is.

Op die manier moet het makkelijker worden om te zien wie op wie reageert in een groepschat, zo zegt Facebook. Onlangs nog kreeg Messenger de optie om berichten binnen tien minuten na het versturen in te trekken, iets dat bij WhatsApp al langer kan. WhatsApp heeft ook de functie om te reageren op individuele berichten al langer aan boord.