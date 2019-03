Detroit: Become Human komt later dit jaar uit voor Windows via Epic Games Store

Het Franse Quantic Dream brengt Detroit: Become Human en zijn eerdere games Beyond: Two Souls en Heavy Rain uit voor Windows. Het eerste jaar zijn de games alleen verkrijgbaar in de Epic Games Store.

De aankondiging van de release van de drie PlayStation-games voor Windows volgt twee maanden na de aankondiging dat Quantic Dream niet langer exclusieve games voor Sony's console maakt. Die beslissing kwam na een investering van het Chinese NetEase.

Quantic Dream maakte op de Game Developer Conference bekend dat de games later dit jaar zullen verschijnen en Epic heeft al een pagina online gezet van Detroit:Becom Human. Ook Beyond: Two Souls en Heavy Rain staan daar inmiddels in.

Detroit kwam vorig jaar uit als exclusief spel voor de PS4, terwijl Beyond: Two Souls en Heavy Rain beide verschenen als PS3-game en later een port kregen voor de PS4. Quantic Dream maakte sinds 2006 spellen exclusief voor PlayStation, maar bestaat al sinds 1999.