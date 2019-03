Windows krijgt vermoedelijk volgend jaar Nederlandse ondersteuning in Swiftkey

De nieuwste Insider-build van de Windows-versie van volgend voorjaar voegt Nederlandse taalondersteuning toe bij het typen op het onscreen toetsenbord of bij het laten corrigeren van woorden op hardware-toetsenborden.

Build 18860 voor Windows 20H1 heeft in totaal ondersteuning voor 39 nieuwe talen, waarvan het Nederlands er één is. Het gaat om taalondersteuning voor Nederland en niet voor België, zo blijkt uit de lijst. Swiftkey in het toetsenbord van Windows 10 ondersteunde tot nu toe al wel onder meer Engels, Frans, Duits en Spaans.

Dankzij de toevoeging van Swiftkey kunnen gebruikers vegen over het toetsenbord voor input en bovendien voorspellingen krijgen voor woord- en zinsgebruik. Swiftkey is al jaren een als toetsenbord verkrijgbaar voor iOS en Android en zit sinds juni vorig jaar in een Insider-build. Na het testen komt Nederlands vermoedelijk beschikbaar met een grote upgrade voor Windows 10 in het voorjaar van 2020.