Windows Defender ATP wordt Microsoft Defender ATP en komt naar macOS

Microsoft gaat zijn zakelijke Defender-variant voor Microsoft 365-klanten uitbrengen voor macOS. Daarom wordt de naam gewijzigd van Windows Defender Advanced Threat Protection naar Microsoft Defender Advanced Threat Protection.

Ondernemingen kunnen zich inschrijven voor een previewversie van de software. Het gaat volgens Microsoft nog om een kleinschalige test. De software biedt de mogelijkheid om scans uit te voeren, dreigingen te inspecteren en actie te ondernemen, schrijft Microsoft. Ook functies als realtime-bescherming zijn aanwezig in de macOS-versie. Gedetecteerde dreigingen komen ook binnen bij systeembeheerders op het portaal van Microsoft Defender ATP, net zoals dreigingen gevonden door de Windows-clients.

Opvallend is dat Microsoft in de video die met de bekendmaking gepaard gaat spreekt over het uitbreiden van zijn endpoint protection stack naar andere os-platformen. Microsoft spreekt over een meervoud aan besturingssystemen terwijl het nu alleen een uitbreiding naar macOS aankondigt. Verder komen grafische vertegenwoordigingen van Linux-pc's in de video ook voor. Het os wordt echter niet expliciet genoemd.

Microsoft zet de laatste tijd meer stappen om zich uit te breiden naar platformen naast Windows. Zo heeft het bijvoorbeeld voor Android de Microsoft Launcher geïntroduceerd, net als de Your Phone-app om notificaties en foto's van een Android-smartphone via een Windows-pc te benaderen. Office 365 is sinds begin dit jaar ook beschikbaar voor macOS.